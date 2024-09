Meloni | difesa libertà G7 fondamentale

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 6 settembre 2024) 10.50 "Il Gruppo dei Sette è unito da valori e principi comuni,ricopre un ruolo insostituibile nelladellae della democrazia. I governi del G7 lo esercitano seguendo l'indicazione dei rispettivi parlamenti,dove la sovranità popolare trova la sua massima espressione".Così la premier,in collegamento al G7 dei Parlamenti, a Verona. Sull'Ucraina "è stato ribadito anche in ambito G7 l'impegno con forza per 2 obiettivi:fine della guerra e pace giusta e duratura", ha detto. E sul Medioriente:impegnati per evitare escalation