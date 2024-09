Lotta allo spaccio a Roma | arrestate 8 persone e sequestrati oltre 16 kg di droga

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 6 settembre 2024) La Polizia di Stato intensifica i controlli contro lonella capitale La Polizia di Stato ha arrestato ottonell’ambito di un’operazione mirata al contrasto dellodi sostanze stupefacenti. Durante i controlli, gli agenti del III Distretto Fidene-Serpentara, in servizio su via Andrea Arditi, hanno notato uno scambio sospetto tra una donna e un uomo. Dopo averli bloccati, hanno scoperto1,2 kg di marijuana e più di 12 kg di hashish tra i due veicoli coinvolti. Entrambi, un uomo di 48 anni e una donna di 33 anni, sono stati arrestati. In un’altra operazione condotta dal X Distretto Lido di, un 51enne italiano è stato arrestato dopo che gli agenti hanno scoperto nel suo giardino due piante di cannabis alte più di due metri, per un peso complessivo di2,5 kg.