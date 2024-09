LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Legnante oro nel peso dopo otto anni!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.03 DIENG ATTACCA BRGAN! Occhio al rientro di Sandilands. 11.02 C’è il sorpasso di Dieng su Akai e Sandilands! L’azzurro è secondo prima dell’ultimo giro e non è staccato da Brgan! 11.01 Prova a scappare via Brgan, Dieng è quarto a 800 metri dal traguardo: nel mezzo troviamo Sandilands e Akai. 11.00 Comanda la gara il favorito Brgan, Dieng viaggia a centro gruppo a tre giri dal termine. 10.59 SI PARTE! 10.57 Non finiscono qui le emozioni azzurre. Tutto pronto per l’inizio dei 1500 metri T20 maschili. L’Italia schiera Ndiaga Dieng, bronzo in questa specialità a Tokyo. 1 1701 BRGAN Michael USA 12 NOV 1996 T20 3:45.50 3:47.97 2 1388 SHORTEN Aaron IRL 23 APR 2003 T20 3:59.80 4:04.13 3 1405 AKAI Daiki JPN 12 MAR 1999 T20 3:50.33 3:54.66 4 1278 SANDILANDS Ben GBR 7 AUG 2003 T20 3:47.02 3:48.