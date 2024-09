La Lucchese studia il rilancio contro la Spal

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 6 settembre 2024) Le sfide trasono sempre state affascinanti, con risultati alterni, ma in qualche maniera hanno lasciato il segno come l’esito di quel confronto di ben 46 anni fa quando i rossoneri di Meregalli in vantaggio per 2 a 0 con i gol di D’Urso e Novelli, furono raggiunti da Manfrin su un rigore inesistente concesso dall’arbitro D’Elia e poi da Idini. Poi lavinse il campionato, con lache chiuse al secondo posto. Quella trasferta è entrata di diritto nella storia del calcio rossonero, perché furono addirittura 6mila i tifosi rossoneri presenti al Paolo Mazza.