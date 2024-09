Kjærlighet Love in concorso a Venezia 81

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 6 settembre 2024)) in81 Sarà presentato stasera inall’81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica), il film norvegese diretto da Dag Johan Haugerud con Andrea Bræin Hovig, Tayo Cittadella Jacobsen, Marte Engebrigtsen, Lars Jacob Holm, Thomas Gullestad, Marian Saastad Ottesen, Morten Svartveit. In merito al film il regista ha commentato: “Per molti versi questo film è utopico: riguarda il tentativo di raggiungere l’intimità sessuale e mentale con gli altri senza necessariamente conformarsi alle norme e alle convenzioni sociali che governano le relazioni. Credo che l’invenzione narrativa svolga un ruolo cruciale nell’immaginare mondi possibili e mentalità alternative. Permette alle persone di esprimersi e comportarsi in modi spesso insoliti. Questo serve da ispirazione per pensare in modi diversi nella vita reale.