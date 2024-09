I potenziali danni del social engineering per chi è bersaglio di spamming

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di venerdì 6 settembre 2024) Non solo singoli utenti che frequentano e utilizzano la piattaforma. Le principali vittime delle campagnesu LinkedIn sono le aziende. Contatti via chat da chi, per esempio, ruba un’identitàspacciandosi per un dipendente o referente di un’importante società. Ma anche invio di link malevoli che provocano attacchi informatici attraverso invisibili malware. Ma quali sono i reali impatti e idelper chi finisce nella rete dello? Le risposte a questa domanda, purtroppo, sono molteplici. Tutte, però, indicano un pericolo potenziale molto elevato. Anche perché, sono moltissime le piattaforme (e non solo le e-mail) a essere utilizzato per perpetrare quelle che, a tutti gli effetti, sono truffe online e frodi informatiche. LEGGI ANCHE > «Mi può mandare un piano marketing?».