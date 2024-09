Genoa Pinamonti | Mi impongo la doppia cifra Nazionale? Un’aspirazione da avere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 6 settembre 2024) Andrea, attaccante del, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport, rivelando ciò che si aspetta da questa stagione: “Mila. Il gioco di Gilardino è vantaggioso per noi attaccanti in quanto molto propositivo. E poi funziona l’intesa con Vitinha: siamo complementari. Fare bene nelpuò aiutarmi anche in otticache bisogna, specialmente per una persona ambiziosa come me. Punto sempre a migliorarmi“.è poi tornato sulla retrocessione in Serie B con il Sassuolo: “E’ stata una grande delusione, non ci saremmo mai aspettati che finissse così; il calcio però è anche questo. Sarò sempre grato al Sassuolo per avermi permesso di giocare ad alto livello per due anni“.: “Milada” SportFace.