Francesca Ziliotto presenta il romanzo Tutto può succedere

(Di venerdì 6 settembre 2024) «Carlo Cortese non era un delinquente della peggior specie, era solo un uomo che fin da piccolo non si era mai sentito completamente amato. Non aveva mai conosciuto suo padre e aveva pochissime notizie al riguardo, perché era un argomento ostico, e in casa non se ne parlava mai. Sapeva solo che si chiamava Mario, e che aveva abbandonato sua madre e sua sorella quando lui ancora non era stato messo al mondo»: nelpuò” disi narra la storia di un gruppo di persone che condividono un legame famigliare ma che sono lontane, a causa di segreti, incomprensioni e azioni che non sono mai state perdonate. Teresa e Mario erano sposati: il loro è stato un grande amore, coronato dalla nascita di Lucia; poi, col tempo, sono iniziati i problemi causati dalla completa devozione dell’uomo alla sua professione di poliziotto.