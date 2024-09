Fabrizio Fiorini muore nello schianto insieme al suo cane | shock a Scandicci

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 6 settembre 2024) Tragedia sulla A1, dove, 52 anni, ha perso la vita nelle prime ore di giovedì 5 settembre in un drammatico incidente stradale avvenuto al chilometro 258 in direzione nord. Nel sinistro sono stati coinvolti tre mezzi pesanti, un furgone e un fuoristrada, quest’ultimo su cui viaggiavaal suo, anch’esso deceduto nell’impatto., originario di, era molto conosciuto nella comunità locale. Diplomato al liceo della città, la sua famiglia è nota per gestire un’attività sportiva nella zona di Casellina, mentre altri parenti sono proprietari di uno storico bar, La Bussola, situato in via Donizetti. Sui social media sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio non appena si è diffusa la notizia della sua scomparsa.