Cristiano Ronaldo 900esimo gol in carriera | Non batto i record sono loro a inseguire me

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 settembre 2024)fa rima con. Da Madeira all’Arabia Saudita. Dallo Sporting Lisbona all’Al-Nassr, il risultato non cambia. Nella partita di Nations League contro la Croazia, CR7 segna il gol numero 900 della sua. “Significa molto. Volevo arrivarci da molto tempo. Sapevo che ci sarei arrivato” ha dichiarato al termine della gara. Niente siumm, le emozioni e la commozione prendono il sopravvento:si accascia a terra e scoppia in lacrime. “Solo io so quanto sia difficile lavorare ogni giorno per segnare ilgol. È una pietra miliare unica nella mia”. E nonostante l’età, il campione portoghese dà l’impressione di volersi ancora divertire molto in campo:motivato a godermi il calcio e iqualcosa di naturale. Nonio a battere ime“.