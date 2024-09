Come vestirsi per un matrimonio ad ottobre 2024? Ecco una micro guida con 5 outfit da copiare

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 6 settembre 2024) Siete invitate a unnell’autunno del 2024 e non sapetevestirvi? Ecco cinquedi tendenza da cui lasciarsi ispirare. Abito midi Un abito midi è l’ideale, cosìuna manica ribassata o a tre quarti. Satin e cady, semplici o con intarsi di pizzo, ben si sposano alla stagione. Leggi anche ›per un? I consigli di stile (e gli abiti perfetti) Collo alto Il collo alto ben si presta alla stagione dei matrimoni ottobrini. E l’allacciatura rivelatrice dona a tutti i fisici e a ogni età. Abito nero Per rendere il classico little black dress a prova di cerimonia autunnale, bastano degli accessori sofisticati color vinaccia e dei gioielli dorati.