’Come Acqua’ si parte Talk sulla sanità mentale

(Di venerdì 6 settembre 2024) Entra nel vivo in Val Bidente la seconda edizione del festival di narrazione ‘Come Acqua. La capacità negativa. Conversazioni itineranti lungo un corso d’acqua pieno di vita’. Il festival si sviluppa da oggi a domenica a Cusercoli, Pianetto di Galeata ed infine a Santa Sofia per promuovere e tutelare le realtà che animano questo territorio. Ideato da Matteo Caccia, Claudio Angelini e Vania Vicino, gli spettatori si potranno imbattere in una manciata di incontri, storie e racconti che, come precisa Matteo Caccia "fluiscono e ci dicono chi siamo parlando di noi, di chi ci sta intorno, delle terre che viviamo, delle acque che attraversiamo.