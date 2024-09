Calcio femminile C Jesina Aurora debutto casalingo al Carotti contro Ravenna

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di venerdì 6 settembre 2024) Cambia la location per l’undici di mister Mattia Casaccia che ha lasciato il Cardinaletti per disputare le gare interne nell’impianto cittadino principale JESI, 6 settembre 2024 – Ancora Serie C ed ancora Girone Centro-Nord-Est per lapronta alin campionato domenica ore 15,30 al(ingresso libero) ospitando il. Cambia infatti la location per l’undici di mister Mattia Casaccia che ha lasciato il Cardinaletti per disputare le gare interne nell’impianto cittadino principale. La squadra si è rinnovata ma sempre con l’obiettivo di puntare su giovani e motivate calciatrici. Gambini Chiara Anche la fascia di capitano passa di ‘braccio’. Dalla Crocioni che è approdata a San Marino in serie B quest’anno il capitano sarà Chiara Gambini.