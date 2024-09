Beko taglia in Polonia e ora Fabriano trema

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 6 settembre 2024) I sindacati in Italia sono in attesa della riconvocazione del tavolo ministeriale per la crisi dell’elettrodomestico e i verticiEurope annunciano improvvisamente la chiusura di due stabilimenti in. Fabbriche che impiegano qualcosa come 1.800 lavoratori e producono elettrodomestici che dovrebbero spostarsi in Romania e Turchia. Una notizia di fortissimo impatto che ieri pomeriggio è piombata a(dove gli occupati, ex Whirlpool sono oltre mille) dove sindacati e lavoratori dopo il passaggio ai turchi e il calo produttivo degli ultimi mesi temono per la tenuta occupazionale del territorio. Una sforbiciata di quasi il 10% della forza lavoro del gruppo. Per ora nessun commento dai sindacati fabrianesi che cercano di capire ricadute e prospettive per i lavoratori locali.