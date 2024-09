Accoltellato in un palazzo a Gallarate | cosa sappiamo del tentato omicidio in via Vespucci

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 6 settembre 2024) Un uomo è statovenerdì pomeriggio in una palazzina di via, in provincia di Varese. Non si conoscono i dettagli dell’accaduto ma l’allarme al 118 è arrivato intorno alle ore 17 e sul posto, oltre ai mezzi di soccorsi, sono arrivate Gazzelle dei carabinieri. Il ferito è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale. Secondo le prime frammentarie informazioni l’uomo sarebbe stato aggredito all'interno di uno degli edifici della via. Al momento nessun’altra informazione trapela dagli inquirenti, ma i militari sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e rintracciare l’autore della violenta aggressione: stanno sentendo testimoni e analizzando le telecamere della zona. Si procede per