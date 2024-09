Un salotto nel borgo termale Bagno Vignoni si colora di libri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024)(Siena) Un Festival letterario nel cuore della Val d’Orcia. Torna a“I colori del libro“, una rassegna di ospiti e incontri, che animerà il piccolo centro(appena una trentina di abitanti) nel comune senese di San Quirico d’Orcia, per un fine settimana tutto dedicato ai. Già domani alle 18 è in programma un’anteprima del festival con ospite Sigfrido Ranucci, conduttore della trasmissione televisiva d’inchiesta Report, che presenterà il suo ultimo libro La scelta (Bompiani), intervistato per l’occasione da Carlo Bartoli, presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti, e da Michele Taddei, vice presidente dell’Ordine dei giornalisti della Toscana.