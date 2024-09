Strage di Paderno | l’interrogatorio di Riccardo I nonni potranno incontrarlo dopo la decisione del giudice

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Milano, 5 settembre 2024 – È iniziato questa mattina, giovedì 5 settembre 2024, alle 10.30di garanzia del diciassettenne reo confesso dellain famiglia aDugnano, avvenuta nella notte fra sabato e domenica.– questo il nome del giovane che ha ucciso padre, madre e fratello di 12 anni – è sentito in carcere al Beccaria dal gip del tribunale dei minori Laura Margherita Pietrasanta, alla presenza dei pm che indagano sul caso e del suo difensore, l’avvocato Amedeo Rizza. Al termine delildeciderà sulla convalida dell’arresto e sulla custodia cautelare, misura richiesta dai pm. Il contesto "È pronto a spiegare ancora, ovviamente per lui quello di oggi sarà un interrogatorio complicato e difficile – così si è espresso, davanti al carcere l'avvocato Amedeo Rizza, prima di entrare per l'interrogatorio.