MotoGP | LCR un nuovo inizio con Somkiat Chantra

(Di giovedì 5 settembre 2024) Un cambio all’interno del box comandato da Lucio Cecchinello in vista del 2025. Dopo anni di militanza, infatti, Takaaki Nakagami ha salutato il “suo” team facendo spazio alarrivato. Ma chi è? Il nipponico verrà sostituito dal debuttante, centauro thailandese scelto da LCR per completare il team di piloti che aveva già in squadra Johann Zarco, ex ducatista con Pramac Racing. Unche certamente incuriosirà tutto il paddock dellache verrà. LCR Team mette sotto contratto, il centauro: “Darò il massimo” “Nel 2018, il progetto Idemitsuè nato con una nobile missione: essere il trampolino di lancio definitivo per i futuri campioni.