Meloni basita e furiosa Le dimissioni respinte e un’unica richiesta | | Non accetto più bugie

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il caso non è chiuso, l’irritazione della premier non è sopita. Al contrario, continua a crescere. Di fronte all’esecutivo del suo partito riunito in mattinata Giorgiaevita i toni durissimi e i decibel molti alti che aveva riservato il giorno prima a Chigi al ministro Sangiuliano. Ma il senso del messaggio è chiarissimo: "Noi stiamo facendo la storia e dobbiamo esserne tutti consapevoli. E questo non prevede né pause né soste, ma tanto meno può consentire errori e passi falsi".