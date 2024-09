Longhi | Buchanan? Credo che farà questo ruolo! All’Inter non c’è

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 5 settembre 2024)si è espresso su. Ad Appiano Gentile si è rivisto TJ, con l’Inter che lo potrebbe riavere a disposizione prima del previsto.– Su Radio Sportiva, si parla del prossimo rientro di Tajon. Brunorisponde sul nuovodel canadese: «chedovrebbe ricoprire? In linea teorica, oltre a giocare sia a destra che a sinistra, è stato sempre utilizzato sulla sinistra. Ma ora con l’arrivo di Palacios, si vengono a chiudere i buchi sulla fascia sinistra: c’è Dimarco che fa il quinto, Carlos Augusto diventa il vice Dimarco perché il vice di Bastoni diventa Palacios. Sulla destra, verrebbe a crearsi quelche nell’Inter non c’è: ossia quello che fanno Dumfries e Darmian con una maggiore predisposizione al dribbling e al saltare l’uomo in velocità.