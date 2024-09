Le grandi aziende tech e il ruolo fondamentale nell’educazione digitale

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 5 settembre 2024) Quando si parla di digitalizzazione di tantissimi aspetti della nostra vita, partendo da quelli relativi alla sfera lavorativa/professionale, sono molti gli attori in campo. Ci sono i dipendenti di un’azienda che devono essere adeguatamente formati attraverso per imparare nuove “skills” al passo con innovativi strumenti che facilitano il lavoro; ci sono le(ma non solo loro)del mondo tecnologico che forniscono questi servizi e strumenti utilizzati – oramai – da moltissime società. Poi ci sono i più giovani, coloro i quali un domani si affacceranno sul mondo del lavoro e avranno necessità di partire con conoscenze già adeguate e aggiornate. Si parla di formazione scolastica, facendo riferimento alle cosiddette materie STEM, ma anche di unche hanno e devono avere le Big– e non solo –dei lavoratori di oggi e di domani.