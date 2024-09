Immenso Sinner! Schianta Medvedev in 4 set e vola in semifinale agli US Open

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 5 settembre 2024) Non si diventa numero uno del mondo per caso. Uno Jannikconcentrato e più che mai motivato supera tutte le insidie, il chiacchiericcio di queste ultime settimane, l’ostilità di alcuni colleghi che credeva amici e che tali non si sono dimostrati. Conoscendo il rosso di San Candido, la sua prsione alla batta, tutto questo deve avergli trasmesso una voglia ancora maggiore di combattere per ottenere un grande risultatoUs. E il grande risultato è arrivato nel quarto di finale con Danil, in una partita che somigliava tanto a una finale. Contro uno specialista del cemento come il russo niente è mai scontato., dopo aver regolato in tre set e non senza qualche difficoltà nei primi due lo statunitense Tommy Paul si era avvicinato al match a fari spenti, senza fare proclami.