Come finisce The Witch | chi è la vera strega?

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il film horror Thecon la trasformazione di Thomasin in una. Dopo aver assistito alla morte dei suoi fratelli e aver ucciso sua madre Katherine in un atto di autodifesa e liberazione, Thomasin si ritrova sola e senza più alcun legame familiare. È allora che Black Phillip, il caprone nero che era stato fin dall’inizio associato a forze oscure, si rivela essere una manifestazione del diavolo. Black Phillip le offre un patto: se Thomasin firma il suo nome nel libro, abbandonando ogni residuo della sua vecchia vita, potrà ottenere ricchezze, libertà e potere. Senza più nulla da perdere, Thomasin accetta. Il rapimento di Samuel, fratellino neonato di Thomasin, avviene per mano di unamalvagia che vive isolata nella foresta, la cui presenza oscura viene svelata all’inizio del film.