Ci sono troppe cose che non vanno intervista a Cecilia Zandalasini

(Di giovedì 5 settembre 2024) È la sera del 29 luglio a Berlino.circa le 22:30 e non è un sabato come un altro, ma una notte difficile per il caldo che esala dal cemento della Friedrichstraße e non aiuta a processare la sconfitta che l’Italia ha appena subito all’Olympiastadion contro la Svizzera agli Europei di calcio. Per consolarci delle maglie rosse e bianche che sembrano aver inondato la città come cimici da letto, ci troviamo in una pizzeria italiana occupata da tifosi tedeschi che stanno seguendo la partita contro la Danimarca. È qualche minuto dopo che scopro che la Virtus femminile non si iscriverà al prossimo campionato di serie A di basket. A comunicarmelo è il fotografo sportivo che ho incontrato per cena insieme a due giocatrici di pallacanestro professioniste.