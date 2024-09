Cascina celebra gli 80 anni dalla Liberazione della città dal nazifascismo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Pisa, 5 settembre 2024 -hato gli 80dal, con una cerimonia - avvenuta ieri sera - partita dal Municipio per arrivare in piazza Caduti per la Libertà. Qui, dopo la deposizionecorona al Monumento, il sindaco Michelangelo Betti ha aperto gli interventi delle autorità, ricordando i tragici fatti dell'estate del 1944 che hanno preceduto la. "Quell'estate di sangue - ha detto il sindaco di- ha portato poi alla fase costituente, alla nostra meravigliosa Costituzione e alla Repubblica democratica e libera dopo oltre 20di dittatura. Ringrazio la Regione Toscana, la Provincia di Pisa, le associazioni intervenuti e le rappresentanze degli eserciti degli Stati Uniti e del Brasile che parteciparono alladelle nostre zone insieme ai partigiani".