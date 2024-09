Barbara d' Urso a Ballando ospite prima puntata | ritorno umile in tv

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 5 settembre 2024) Milly Carlucci ha deciso di giocare tutte le sue carte per la nuova stagione dicon le Stelle 2024. Per la, in onda sabato 28 settembre, la conduttrice ha voluto alzare la posta in gioco, puntando su una delle figure più discusse del momento:d'. Secondo quanto riportato nelle ultime settimane da fonti come Dagospia e il blog di Davide Maggio, la Carlucci avrebbe offerto un ruolo da concorrente alla «desaparecida» della tv italiana non andato in porto e poi avrebbe tentato con l'ospitata, Attualmente è questa la voce che si rincorre a Viale Mazzini con una certa insistenza e che è giunta a noi di TvPerTutti.it. Dopo l'interruzione dei suoi rapporti con Mediaset e con Pomeriggio 5,d'sembra aver bisogno di un nuovo inizio. Per ripartire e continuare la sua carriera nel miglior modo possibile.