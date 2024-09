Almanacco del 05-09-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 5 settembre 2024)del giorno giovedì 5 settembre Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda sei pronto lo diciamo lo dice lo diciamo Oggi la chiesa ricorda la Beata Teresa di Calcutta il nome Teresa di origine incerta alcune ipotesi lo riconducono i termini Grechi però d’estate per isomedia mettere otterhound cacciare ma anche nome di terasia un’isola dell’arcipelago di Santorini Il proverbio dice ricchezza non fa gentilezza sono una pioggia il Re Sole Luigi quattordicesimo Freddie Mercury Raquel Welch e noi andiamo a fare gli auguri ai nostri nati di oggi buon compleanno ad Anna Sofia a Matteo Manuel e a Giulia e auguriamo una buona giornata anche a Luca Antonio Francesco Marco Viviana che si sta trasferendo a forza Viviana Buona giornata Viaggio nel tempo che ci porta in quel 5 settembre 1698 e odar Pietro primo di Russia impone una tassa sulle barbe tutti gli uomini eccetto ...