Al Grande Fratello arriva una gondoliera | ecco chi è e il suo grande sogno

(Di giovedì 5 settembre 2024) Dopo aver annunciato i primi cinque concorrenti Vip ufficiali di questa edizione del, sul web è spuntato il nome di un’altra concorrente Nip. Lei si chiama Sara Pilla e di professione fa lache cosa è emerso sul suo conto. Chi è la seconda concorrente Nip delPian piano si sta formando il cast del, che anche quest’anno sarà composto da personaggi famosi e non. Per quanto riguarda questa seconda categoria, fino a questo momento era stato reso noto solamente il nome di un concorrente. Adesso, invece, Davide Maggio ha anticipato quello della seconda protagonista, che si chiama Sara Pilla. La ragazza ha 24 anni, è nata a Venezia da una famiglia di gondolieri e, pertanto, ha ereditato dai genitori la passione per questo mestiere, sta di fatto che lo svolge tutt’ora.