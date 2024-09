Ultime Notizie Roma del 04-09-2024 ore 14 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 4 settembre 2024)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto e un’apertura andiamo in Ucraina dopo il bombardamento sulla città di Volterra costato la vita oltre 50 persone le forze russe Hanno lanciato nella notte nuova attacco questa volta contro Leopoli nell’ovest del paese utilizzando secondo il team da vedere a città anche i missili persone check in dalle sette persone sono morte per un ragazzo di 14 anni oltre 30 sono rimaste ferite esplosioni sono state registrate anche a chi eri nella regione di Odessa secondo il ministro degli Esteri ucraino koleva Kiev e sta finalizzando gli accordi con i suoi partners avvocati divieti di lanciare attacchi a lungo raggio contro obiettivi militari all’interno della Russia utilizzando armi occidentali dopo il Ministro delle Industrie strategica Alexander kamishini Ministro della Giustizia tennis myusca il ministro dell’ecologia ruslan frilet anche ...