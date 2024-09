Strage Paderno parla un amico del killer 17enne | Non può essere stato lui

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 4 settembre 2024) LadiDugnano fa ancora discutere per la sua ferocia e per il fatto che ad uccidere i genitori e il fratellino siaun ragazzo di soli 17 anni che tutti descrivono come una persona normale. Tra questi c’è anche il 18enne Alessandro, uno dei migliori amici di Riccardo, che ha trascorso con lui gli ultimi quattro anni di liceo. La sua testimonianza potrebbe rivelarsi fondamentale ai fini delle indagini.Leggi anche:, la rivelazione shock di Riccardo: “Cosa volevo fare”. Follia pura Le rivelazioni del miglioredeldi“L’ho scoperto domenica mattina. – racconta Alessandro al Corriere della Sera – Unmi ha inviato il link d’un articolo: ‘Triplice omicidio a’. D’istinto gli ho risposto: ‘Chiedo a Riccardo se ne sa qualcosa’. E gli ho inoltrato il messaggio: ‘Guarda’.