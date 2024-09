Spagna Rafa Mir rilasciato in libertà provvisoria | resta accusato di violenza sessuale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 4 settembre 2024)Mir,di, è statocon misure cautelari questo pomeriggio. La decisione è stata presa dal giudice Ana Magraner Naya, che ha raccolto le dichiarazioni sia del giocatore del Valencia che dell’altro imputato, Pablo Jara, calciatore dell’Alcantarilla e amico diMir, entrambi denunciati da due donne che sarebbero state aggredite nell’abitazione del calciatore nelle prime ore della notte tra sabato e domenica. Una constatazione dei fatti che le denuncianti hanno riproposto in aula, come già fatto davanti alla Guardia Civil, anche se la decisione in questo momento è di liberare i due calciatori con misure cautelari.