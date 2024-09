Sangiuliano non si dimette Avevo una relazione con Boccia ma non sono ricattabile

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Diciotto minuti, in diretta tv. Dopo più di una settimana di silenzio, interrotto solo da dichiarazioni per iscritto alla Stampa, arriva la prima intervista fiume di Gennaro. In apertura dell’edizione delle 20 del Tg1 di Giammarco Chiocci, un'anticipazione delle parole del ministro della Cultura (la versione integrale dopo il Tg), che dà la sua versione sul caso politico di questa fine estate, la vicenda che lo lega a Maria Rosaria, la "consulente" del Mic (che non lo era) che sarebbe stata coinvolta anche nell'organizzazione del G7 a Pompei e della sua nomina a consigliera "per i grandi eventi".