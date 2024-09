Pestaggi e aggressioni arancia meccanica sui migranti nel napoletano

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’ultimo episodio solo due giorni fa. Stava camminando a Sant’Antimo, nel. All’improvviso è stato aggredito da una gang di giovanissimi. Ferita alla testa, trauma cranico. E’ sempre lo stesso, il copione dache si ripete da mesi. Tre, per l’esattezza. Il resto degli episodi è avvenuto tra Grumo Nevano e altri Comuni limitrofi: uno di essi è documentato persino dalle telecamere di videosorveglianza di una struttura, altri da foto. La maggior parte delleai danni dinon è stata denunciata: c’è paura perché tanti non sono regolari sul territorio italiano e poi hanno bisogno di lavorare. Ma alla fine, le denunce sono arrivate. Singole e collettive. Ce n’è una, in particolare, che è stata sporta dai rappresentanti delle comunitàdi Pakistan, Bangladesh e India.