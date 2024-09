Pd | da Sangiuliano uso privato della Rai

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 4 settembre 2024) 21.55 "Quindici minuti di intervista a un ministro su fatti sui quali le opposizioni hanno chiesto di riferire in Parlamento non sono altro che un usodel servizio pubblico". Così si sono espressi i parlamentari Pd in Vigilanza Rai, in una nota. "L'imbarazzante vicenda che ha coinvolto il ministro, le istituzioni, l'organizzazione del G7 ad oggi non è stata chiarita. Anzi, con uno stillicidio di novità quotidiane, mostra le ripetute bugie di membri del governo e apre questioni su cui riferire in Parlamento".