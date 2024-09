Omicidio a Cernusco parla Andrea Beretta | Mi sono difeso da Antonio Bellocco Non avevo scelta Cosa è successo tra i due?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024)sul Naviglio (Milano), 4 settembre 2024 – I sorrisi e le battute nella palestra Testudo fino a pochi minuti prima. Le foto su Instagram fianco a fianco per la partita di calcetto con gli ultrà milanisti. Poi èqual. Uno screzio per motivi pregressi riesplosi all'improvviso. Un litigio degenerato in aggressione. Tutto è accaduto all'interno della Smart grigia parcheggiata nel vialetto che porta al centro sportivo di via Besozzi asul Naviglio, frequentato abitualmente dai leader della Nord.