Notizia per Stefano De Martino La decisione Rai non poteva essere migliore | raddoppia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024)Denon riposerà più. Due giorni dopo il debutto di ‘Affari Tuoi’ lo scorso 2 settembre, la Rai ha già fissato nuovi impegni per l’ex ballerino di ‘Amici’ e astro nascente della TV italiana. Da viale Mazzini non è ancora uscita nessunaufficiale, ma sulla stampa è già trapelato tutto. Per Deun altro programma top. C’è anche la data. Latocca in qualche modo anche Belen, l’ex moglie diDe, con un risvolto di gossip. Partenza con il botto perDe. La prima puntata di ‘Affari Tuoi’ sotto la sua conduzione ha registrato ascolti record, facendo addirittura meglio di Amadeus al debutto. Ovviamente, la vera sfida si giocherà nei prossimi giorni con il ritorno, dopo le vacanze, di ‘Striscia la’ su Canale 5 e, soprattutto, con il nuovo programma di Amadeus sul Nove. ‘Chissà chi è’.