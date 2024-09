No la Lego non ha prodotto un set a tema Gaza

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Il 2 settembre 2024 è stato pubblicato su TikTok un video in cui compaiono due foto: la prima mostra dei mattoncini assemblabilie in sovraimpressione si legge la domanda: «Perché ami i?». Viene quindi mostrata la seconda foto, che contiene un presunto set di” in cui si vede una città distrutta dai bombardamenti e un jet militare sorvolarla. La notizia è falsa. L’azienda danese, nota a livello internazionale per la produzione di giocattoli composti da mattoncini assemblabili, ha dichiarato a Facta che quelli in foto «non sono prodottiufficiali» e che «non sono in alcun modo associati alGroup».Inoltre, l’immagine circola sotto forma di meme satirico da inizio agosto 2024, e una ricerca tramite parola chiave sul catalogo del sito ufficiale dell’azienda ha dimostrato che non è presente alcun set di”.