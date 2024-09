Morti sul lavoro la strage in Lombardia | 112 vittime da inizio anno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Milano, 4 settembre 2024 –e il record della vergogna: 102sulin sette mesi ai quali vaggiunti altri 10 tra agosto e i primi giorni di settembre. Totale 112 ad oggi. Nella regione locomotiva economica d’Italia, secondo i dati resi noti dall'Inail nel consueto aggiornamento mensile Open data, le denunce di infortunio nei primi sette mesi del 2024 sono state 66.445 (+1,5%), di cui 102 con esito mortale (+ 5,15%) rispetto allo stesso periodo del 2023) e 2.502 le tecnopatie denunciate (+2,63%). Le denunce nel complesso evidenzia l'aumento sia di quelle in occasione di(55.386 +1,06%) sia in itinere (11.059 +3,72%). Riguardo gli infortuni mortali, risultano essere in aumento nei settori dell'industria e dei servizi, nell'agricoltura e per conto dello Stato.