Molesta i passanti e tenta una rapina in zona universitaria a Bologna | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 — I carabinieri del Nucleo operativo radiomobile dihannoun trentenne ivoriano, senza fissa dimora, pertanei confronti di un uomo di 40 anni. I fatti sono accaduti ieri in. Secondo il racconto dei militari, è inizialmente arrivata la chiamata di soccorso alla Centrale operativa, con la quale sono venuti a conoscenza della presenza di un uomo a torso nudo, che girava a piedi con fare sospetto,ndo i. Per questo sono entrati in azione, individuando e identificando il giovane africano sul posto poco dopo, per così scoprire che si era avvicinato con la scusa di una sigaretta al quarantenne italiano, residente inndo contro di lui unaper fortuna non finita bene.