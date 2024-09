Luigi Di Maio è diventato papà la compagna Alessia D’Alessandro ha partorito | chi è la donna?

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di mercoledì 4 settembre 2024)Di! La suahail loro primo figlio: cosa sappiamo di lei? Il nome scelto per il piccolo è Gabriel: il bimbo è nato oggi, 4 settembre 2024, a Berlino. Come sappiamo, mammaha origini tedesche e da oltre 15 anni lavora proprio in Germania. L’annuncio della nascita del primo figlio diDiè arrivato tramite Instagram e ha commosso tutti! L’ex Ministro degli Esteri del Governo Draghi ed ex leader del Movimento 5 Stelle ha annunciato la nascita del primo figlio, di nome Gabriel. Laha condiviso una foto dolcissima del piccolo, inquadrando solo un piedino.Di, sul social, ha scritto: “ed io siamo tanto felici. È figlio di un amore straordinario”.