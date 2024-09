L’Antitrust Usa avvia indagine su Nvidia e altri produttori di chip Il titolo perde 280 miliardi di capitalizzazione in una seduta

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ilè andato a picco a Wall Street nelladi martedì: con una perdita di quasi il 10%, il colosso deie delle schede video diventati cruciali per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale ha lasciato sul terreno quasi 280di dollari di. Una nuova correzione, dopo i crolli di inizio agosto, su cui hanno pesato i risultati trimestrali e le stime per il trimestre in corso, digerite meglio dagli investitori durante il fine settimana lungo del Labor Day. In più nella serata italiana si è saputo cheUsa ha acceso un faro sumaker per capire se stanno abusando della propria posizione di forza allo scopo di limitare la possibilità dei clienti di ricorrere adfornitori.