La fragilità di un soldato prima della brutalità della guerra in Ucraina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Eccole, papa?, le donne di cui ci parlavi sempre, da vecchio perfino piu? spesso. Quelle tue donne io le ho viste, nellasettimana di. Erano in un video su YouTube, pensa un po’, tu che sei morto senza nemmeno sapere YouTube cosa sia. Avevano felpe e ciabatte, quelle mitiche creature senza le quali tu oggi saresti un nome in un ossario, o un nome e basta, e io non esisterei. Erano nel video di quelrusso, magro, pallido, giovanissimo. Ha guance pallide chiazzate di rosso, in una mano una tazza di the? con il vapore che si condensa, nell’altra un pezzo di pane. E? in balia di singulti che lo scuotono come un cencio bagnato. Se addenta il pane mentre singhiozza cosi?, mi trovo a pensare, gli va di traverso. E? l’unico maschio nel video, ilragazzino.