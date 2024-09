Indimenticabile Parigi Con Bicelli e Plebani Brescia ancora sul podio | Una favola sportiva

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Non soloha riscritto la storia dello sport grazie agli atleti che hanno partecipato alle Olimpiadi di2024 e alla ginnastica artistica che ha trovato nella città della Leonessa la sua grande capitale. Né basta ladi Roncadelle, paese tutto d’oro, che ha dato i natali a tre atleti destinati a restare negli annali: Giuseppe De Gennaro, Anna Danesi, a cui molti vorrebbero dedicare il palasport di Roncadelle. In questi giorni la provincia si sta confermando come una delle principali "case dello sport italiane", con i propri atleti paralimpici che hanno conquistato tre medaglie: quella d’argento di Veronica Yokoe quelle d’oro e di bronzo di Federico. Entrambi amatissimi, in queste ore non mancano le attestazioni pubbliche nei loro confronti.