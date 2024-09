Gas per gli utenti fragili bollette più care

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ad agosto salgono del 6% ledel gas per gli", per i quali le tariffe sono fissate dallo Stato. Colpa delle quotazioni internazionali del metano, che il mese scorso sono salite. L’Arera, l’agenzia pubblica dell’energia – presiduta da Stefano Besseghini – che stabilisce le tariffe protette, ad agosto ha definito il prezzo "tutelato" a 113,10 centesimi di euro al metro cubo. Le associazioni di consumatori Unc e Codacons calcolano che, con questa tariffa aumentata, una famiglia andrà a pagare circa 71 euro all’anno in più. Glidel gas giudicati "" (anziani, poveri, in zone disagiate) sono circa 4 milioni di Italia, su un totale di oltre 30 milioni. Ma la tariffa protetta fissata da Arera all’inizio del mese, e riferita al mese precedente, è sempre un buon indicatore delle tendenze del mercato dell’energia.