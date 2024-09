Fame testo traduzione e significato della canzone di Irene Cara colonna sonora di Saranno famosi

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Basta sentire le prime note diper essere catapultati nella colorata New York degli anni ’80 dov’era ambientato prima il film di Alan Parker,. E poi l’omonimo telefilm cult, ispirato proprio alla pellicola. La, scritta da Dean Pitchford e Michael Gore, è stata portata al successo da. Che nel film di Parker veste i panni di Coco Hernandez, una talentuosa studentessaHigh School of Performing Arts di Manhattan, che rischia di finire preda di alcuni malintenzionati. Il pezzo la confessione a cuore aperto di una ragazza che si rivolge a uno spettatore ideale, dicendogli che farà di tutto per ottenere la fama. La protagonista elenca tutte le cose che è in grado di fare per emozionare il pubblico e vivere per sempre. Perché il successo questo è: essere ricordati in eterno.