Evento negato per Luciano Pavarotti Katia Ricciarelli | Modena sbaglia

(Di mercoledì 4 settembre 2024), 4 settembre 2024 – Un silenzio che assorda. Il silenzio è quello dell’assenza di ogni iniziativa per l’anniversario della morte di, avvenuta il 6 settembre di 17 anni fa. La scelta è quella del Comune di(del sindaco Muzzarelli prima e dell’attuale Mezzetti poi) è stata di spostare le celebrazioni all’interno delBelcanto Festival, che quest’anno si è già svolto e che, nel 2025, si terrà in autunno. Creando così, di fatto, un anno di vuoto. La vedova, Nicoletta Mantovani, per ora si è limitata a sottolineare di avere “preso atto” della scelta delle due amministrazioni comunali di: la Fondazioneha accolto l’invito di Comacchio per organizzare là un “Forever”. Risultato finale: la sera del 6 settembre bigsarà ricordato ai Trepponti, ma non nella sua