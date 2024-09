Esplosione in azienda a Latina | un morto e diversi feriti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Grave incidente in un’di impiantistica,di un serbatoio di gas Una violentaha scosso un’di impiantistica a, nella zona di via Nascosa, causando la morte di una persona e. L’incidente, avvenuto nel tardo pomeriggio, sarebbe stato provocato dalla detonazione di un serbatoio di gas. Il boato è stato udito in varie aree della città, seminando il panico tra i residenti. Sul luogo dell’sono immediatamente intervenuti i soccorritori e gli agenti della questura diper mettere in sicurezza l’area e prestare i primi aiuti. Le autorità stanno ora indagando per chiarire le esatte dinamiche dell’incidente e valutare le condizioni degli altri lavoratori coinvolti.