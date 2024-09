Due alpinisti italiani morti sulla Marmolada stavano camminando per raggiungere la vetta

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Duedi Asolo sonodopo essere precipitati mentre scalavano la via Don Chisciotte, nel bellunese. I due corpi sono stati recuperati dal Soccorso alpino Veneto poco fa. Le perlustrazioni per garantire il recupero del corpo sono ancora in corso nell’area e il Soccorso Alpino sta sorvolando la zona con l’elicottero “Falco 2”, gestito dal Suem dell’Azienda Ulss e Dolomiti Emergency. A dare l’allarme era stata ieri sera la moglie di uno dei due visto che non riusciva più a mettersi in contatto con il marito dal primo pomeriggio. I soccorritori hanno prima trovato le due macchine e poi stamattina individuato i corpi dei due. L'articolo Dueperlaproviene da Metropolitan Magazine.