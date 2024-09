Concessioni balneari anno zero

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 4 settembre 2024) In attesa della normativa definitiva, alcuni comuni italiani, giocando d’anticipo e in ordine sparso, hadottato, con vari e diversificati strumenti giuridici, le proprie “linee guida”. Per Massimo Fragola, già docente di Diritto dell’Unione europea nell’Università della Calabria e nell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, si tratta di «attendere la “legge che verrà” che dovrà contenere atti di indirizzo e coordinamento per le procedure di evidenza pubblica in ordine alledel 2025». La “direttiva Bolkestein” sulla libera circolazione dei servizi in seno all’Unione europea, dal nome dell’economista e politico olandese Frits Bolkestein, Commissario europeo dal 1999 al 2004 al mercato interno, è una norma europea che stabilisce le regole per la concorrenza nel settore dei servizi. Nel nostro paese venne recepita tramite il decreto legislativo n.