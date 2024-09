Botte ai genitori per avere i soldi Arrestato un disoccupato di 36 anni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Offese, minacce di morte e percosse: 36ennee portato in carcere. I Carabinieri della stazione di Budrio hanno eseguito un’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, nei confronti di un 36enne italiano,. L’uomo è ora indagato dalla Procura della Repubblica di Bologna per il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi. La misura cautelare è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Bologna Sandro Pecorella, a seguito della richiesta del Pubblico Ministero Anna Sessa che ha coordinato le indagini. Il presunto responsabile, identificato dai carabinieri nel 36enne portato in carcere, sarà ora chiamato a rispondere del reato di cui è accusato perripreso a maltrattare i. Il 36enne, infatti, non sarebbe nuovo a questo genere di atteggiamento nei confronti deianziani.